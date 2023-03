Heerjansdam heeft eindelijk weer een echte dorpsraad: ‘Er is genoeg te doen’

Feit is in ieder geval dat de raad genoeg mensen wist te vinden om een nieuwe dorpsraad te vormen. Voor de zeven zetels hadden zich maar liefst dertien gegadigden gemeld. Dat betekent ook dat er zes reserveleden zijn, voor het geval er tussentijds mensen stoppen.

Zo’n 1800 van de 3300 Heerjansdammers brachten een stem uit. Hooimeijer was verrast en trots dat zij de meeste stemmen in de wacht sleepte. Ze is een geboren en getogen Heerjansdamse, vertelde ze: ,,Om te beginnen heb ik me kandidaat gesteld omdat ik vond dat de dorpsraad niet mocht verdwijnen. Maar er is ook genoeg te doen. Het centrum kan bijvoorbeeld wel een opknapbeurt gebruiken.’’