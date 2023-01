Hein van der Loo (51) stopt als burgemeester van Zwijndrecht en vertrekt naar Almere

Van der Loo was sinds juni 2019 burgemeester van Zwijndrecht, het was voor het publiek nog niet bekend dat hij plannen had zijn functie daar neer te leggen. De bestuurder was voor zijn burgemeesterschap in Zwijndrecht bankier bij Rabobank en daarna ABN AMRO. Ook was hij vlak voor hij burgemeester werd in Zwijndrecht, korte tijd lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.