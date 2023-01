Hein van der Loo (51) stopt als burgemeester van Zwijndrecht: ‘Het zal me zwaar vallen’

Hein van der Loo (51) stopt als burgemeester van Zwijndrecht. Hij is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Almere. Hij volgt daar vanaf 1 maart Franc Weerwind op. ,,Het zal me zwaar vallen om Zwijndrecht te verlaten, maar ik ben echt heel erg vereerd.”

Van der Loo was sinds juni 2019 burgemeester van Zwijndrecht, het was voor het publiek nog niet bekend dat hij plannen had zijn functie daar neer te leggen. ,,Het zal me zwaar vallen om Zwijndrecht te verlaten, maar ik ben echt heel erg vereerd met deze voordracht”, reageert Van der Loo dinsdagavond. ,,Waarom naar Almere? Almere is een grote stad, uniek, er is daar heel veel te doen. Dat is in de Drechtsteden ook het geval, maar in Almere is het allemaal een stukje groter en ingewikkelder. Wat mij betreft een volgende stap in mijn roeping om burgemeester te zijn.”

Quote Ik ga voorlopig nog niet naar bed. Want ik ben toch wel heel erg enthousi­ast. Hein van der Loo, burgemeester van Zwijndrecht

Van der Loo gaat ‘het mooie nieuws’ nu eerst met zijn vrouw en kinderen vieren, meldt hij. ,,Ik ga voorlopig nog niet naar bed. Want ik ben toch wel heel erg enthousiast.” Hij verzekert de gemeenteraad van Zwijndrecht in een bericht in ieder geval dat hij ‘tot zijn definitieve benoeming in Almere onverminderd dienstbaar blijft aan de prachtige gemeente Zwijndrecht.’

De -nu nog- Zwijndrechtse burgemeester was dinsdag één van de twee kandidaten die werd voorgedragen, de gemeenteraad van Almere koos voor hem. De burgemeester wordt in Nederland nog door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na een aanbeveling van de gemeenteraad. De minister kan de aanbeveling voor benoeming of ontslag alleen om zwaarwegende redenen weigeren, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.

‘Zeer gegund’

Van der Loo was voor zijn burgemeesterschap in Zwijndrecht bankier bij Rabobank en daarna ABN AMRO. Ook was hij vlak voor hij burgemeester werd in Zwijndrecht, korte tijd lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Dordtse burgemeester Wouter Kolff feliciteert zijn collega met zijn ‘mooie voordracht als burgemeester van Almere’. ,,Zeer gegund, al gaan we hem ook missen in onze regio”, schrijft hij op Twitter.

