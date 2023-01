Jordy (30) wilde ‘ergens anders van proeven’ en leert nu voor uitvaartverzorger: ‘Altijd mijn interesse gehad’

PCB Uitvaartzorg Een kerkelijke uitvaart oubollig? Of kan het ook eigentijds?

“Onze ouders hechtten aan een kerkelijke uitvaart, maar wij kunnen er niet zoveel mee.” Nabestaanden weten niet zo goed hoe ze de wens van hun ouders moeten inwilligen. Ze komen zelf niet meer in de kerk, vinden het lastig de hele invulling van het afscheid in handen van een voorganger te geven of hebben geen kennis van de gebruiken.