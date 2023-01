Kaarsen, bloemen en een brief op speciaal plekje bij winkelcentrum waar zaterdag schietdrama afspeelde

Kaarsen, bossen bloemen en een brief liggen op de stoep bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Het is een herdenkingsplekje, ingericht voor de 66-jarige vrouw die zaterdag op de parkeerplaats werd doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter ligt zwaargewond in het ziekenhuis. ,,Het was een groot drama.”