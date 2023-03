Nieuwe kink in kabel zonnepark Kijfhoek: buren voelen zich bedrogen door initiatiefnemers

Water Natuurlijk grootste in Schieland en de Krimpener­waard voor waterschap­pen

De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Schieland en de Krimpenerwaard is bekend. Water Natuurlijk is, zoals verwacht, de grootste partij geworden. In het gebied van het waterschap kreeg de partij bijna 20 procent van alle stemmen. Het behoudt daarmee zes zetels. De VVD blijft de tweede partij, maar moet wel één zetel inleveren.