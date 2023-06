Onkruid mag nog paar jaar woekeren op Zwijndrechtse Noordoevers, maar dan komen de huizen voor rijke mensen er echt

Babyhuis in Dordrecht bestaat 10 jaar: ‘Extra bijzonder dat iedereen erbij is’

Het was feest in Dordrecht, want het Babyhuis zit alweer 10 jaar aan de Brouwersdijk. (Ex-)vrijwilligers, moeders die ooit onderdak nodig hadden en personeel waren zaterdagmiddag aanwezig tijdens de reünie in Café Restaurant Merz.