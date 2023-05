Opbrengst Verkerkloop naar Kiboehoeve: ‘Wij zijn heel erg blij met dit mooie bedrag!’

Alle geiten, schapen en konijnen in de verhuiswa­gen! De dieren van de Kiboehoeve gaan logeren

De beestenboel van de Zwijndrechtse Kiboehoeve is uit logeren gestuurd, nu de grote vernieuwing van de kinderboerderij in het Develpark op het punt van beginnen staat. De komende maanden hebben de dieren onderdak gevonden op een zorgboerderij in Dordrecht.