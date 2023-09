Oud-arts René (72) finisht als een van de oudsten na zware fietstocht: ‘Op zoek naar een nieuw doel’

Column Ik kan er met de pet niet bij: dragqueens vergelij­ken met pedo’s omdat ze verkleed verhaal­tjes voorlezen?

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Deze week: Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum van Democratie noemde deze week een voorleesuurtje voor kinderen door dragqueen Dina Diamond ‘seksuele indoctrinatie’. De wereld van dragqueens heeft werkelijk niets met seks of seksualiteit te maken. Het is schandalig dat het zo wordt geframed door onwetende roeptoeters.