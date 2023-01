Politie doet onderzoek in straten rondom plek schietdrama Zwijndrecht: op zoek naar vluchtroute

In de straten rondom winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht doet de politie zondag volop onderzoek naar de vluchtroute van de man (49) die het dodelijke schietdrama op zijn geweten heeft. Daarbij werden zaterdagmiddag twee vrouwen neergeschoten: zijn ex (38) uit Rotterdam en zijn vroegere schoonmoeder (66) uit Dordrecht. Die laatste overleed aan haar verwondingen.