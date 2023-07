Stralend zonnig weer in Zwijndrecht vandaag

Drie pijpbommen lagen wekenlang in een voortuin­tje: 'Er hadden doden kunnen vallen’

Het was een opmerkelijke vondst na een explosie in een flat Rotterdam-Bloemhof: drie pijpbommen in een tuintje vlakbij. Die lagen er al vele weken, zo blijkt tijdens de rechtszaak tegen de 21-jarige K.G. ‘Er hadden doden kunnen vallen’, zegt de officier van justitie. ‘Je moet er niet aan denken dat een kind ermee had gespeeld.’