Toch nog een expositie over watersnood in Zwijndrecht om ramp te herdenken

COLUMN Met een pakkie Brandaris weer naar huis

Ik zag het (nog) niet in de Dordtse Historische kalender staan, maar volgens mij ‘mag’ winkelcentrum Sterrenburg dit jaar haar 50-jarig bestaan vieren. Dankzij Facebook, dat mij zo’n beetje dagelijks herinnert aan gebeurtenissen uit een relatief nabij verleden, zag ik dat ik tien jaar geleden in een column aandacht besteedde aan het (toen bijna) 40-jarig bestaan van dit winkelcentrum, dus dat rekensommetje was snel gemaakt.

30 januari