Toen ze het met haar vriend wilde uitmaken, verkrachtte hij haar: ‘Dacht dat ze aan het genieten was’

Ouders bezorgd en boos nadat stuk beton in klaslokaal naar beneden komt: 'Houd mijn kind voorlopig thuis’

Op een basisschool in Rotterdam is gistermiddag een stuk beton uit het plafond gevallen. In het lokaal zaten op dat moment gelukkig maar één leerkracht en leerling en zij bleven ongedeerd. De school blijft de rest van de week dicht. Ouders zijn bezorgd en boos: ,,Kinderen in het lokaal erboven hoorden de vloer al kraken.”