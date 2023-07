Veroordeelde voorman zeehavenbedrijf wil ‘oorlogsgeld’ terug; OM ziet af van financieel plukken

RIVM doet uitgebreid onderzoek in zwaar vervuilde regio rondom Chemours: kun je er veilig zwemmen?

Het RIVM gaat van meerdere natuurplassen in de regio rondom de Dordtse fabriek Chemours onderzoeken of het water veilig is om in te zwemmen. Dit gebeurt na het nieuws dat er al lange tijd zeer hoge concentraties giftige chemicaliën (PFAS) in het water zitten, tot kilometers ver van de fabriek vandaan.