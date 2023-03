Ze hebben er een jaar op moeten wachten, maar deze vluchtelingen konden eindelijk weer pizza eten!

Korchi, die de Solidariteitsclub Nederland oprichtte omdat hij vond dat we in ons land met alle armoe van tegenwoordig wel eens wat meer naar elkaar om mogen kijken, raakte tijdens het winkelen in winkelcentrum Walburg aan de praat met één van de 130 vluchtelingen op de Bellissima, in de Schokhaven aan de Lindtsedijk. ,,Die vertelde me dat het eten er goed is, maar wel vaak hetzelfde. Hij had sinds hij gevlucht was geen pizza meer gegeten en daar zou hij toch wel heel veel zin in hebben.’’