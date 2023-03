Zonnepark Kijfhoek-Noord komt er tóch wel

VAN NATURE Verandert de Hel-en Zuilespol­der in een zoetwater­ge­tij­den­ge­bied?

Sinds de hoge waterstanden van 1993 en 1995 veranderde menige polder in onze regio in getijdenmoeras. Suikerbieten maakten plaats voor blauwborst, cetti’s zanger en roerdomp. Voor de Hel-en Zuilespolder zijn ook dergelijke plannen in de maak. Van Nature bezocht twee ‘beeldvormende vergaderingen’.