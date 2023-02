Zwijndrecht sluit huis om hennepkwekerij met 400 planten

Van supporter naar speler van verrassen­de koploper: korfballer Stefan droomt van unieke prestatie met ADO

Als Stefan Robbemont (30) de laatste jaren over ADO sprak, ging het niet meer over ‘we’ maar over ‘ze’. Motivatiegebrek had een vervroeg korfbalpensioen van de ’s-Gravendeler ingeleid. Wie had toen gedacht dat hij na vier jaar zijn rentree zou maken en nu mag dromen van een unieke prestatie? ,,Dat we bovenaan staan, is heel bijzonder.”

30 januari