Zwijndrecht trekt vier ton uit voor verwaarloosde (lekke) fontein op drukke rotonde

De coating van de betonvloer is zo sterk verouderd dat de fontein lekt, constateert het Ingenieursbureau Dordrecht. Dat is bepaald niet de enige oorzaak van lekkages. Zo is het beton beschadigd en is er ruimte ontstaan tussen verschillende onderdelen van de fontein. Daarnaast zitten er beschadigingen in de voegen van natuurstenen wanden. In de bovenbak is een scheur aangetroffen, die zonder ingrijpen alleen maar groter zal worden. Als gevolg van de mankementen raakt de fontein bovendien begroeid met onkruid.