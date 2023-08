10 x bij deze Zwolse horecazaken kun je borrelen aan het water

indebuurt.nl Mysterie: waarom het in sommige delen van Zwolle warmer is dan in andere delen

Heb je weleens het gevoel gehad dat het in Assendorp en het Zwolse centrum warmer is dan op een andere plek in Zwolle? Dat kan kloppen, ook al is de afstand tussen deze plekken niet zo groot. Hoe dat zit, lees je hier.