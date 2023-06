24 uur fietsen, lopen en wandelen rond Zwolle: meer dan miljoen euro voor Ronald McDonald Kinderfonds

Verpleeg­kun­di­ge Froukje (76) draait nog wekelijks nachtdien­sten op de spoedeisen­de hulp: ‘Stoppen, hoezo?’

Ze is inmiddels 76, maar Froukje Jager draait nog steeds opgewekt nachtdiensten op de spoedeisende hulp van ziekenhuis Isala in Zwolle. In een tijd dat de zorg kampt met leegloop bouwt de verpleegkundige gestaag verder aan haar carrière, die 59 jaar omvat. ,,Stoppen? Hoezo? Da’s toch zonde van al mijn vakkennis?”