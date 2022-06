300 basisschoolleerlingen schrijven boek over tweede wereldoorlog: ‘Werd wel een beetje verdrietig dat mensen dat bij elkaar deden’

Paul uit Zwolle verstopte g­ps-trac­ker in tas van zijn vrouw: ‘Ik dacht dat ze vreemdging’

Stalkers zetten steeds vaker gps-trackers in om hun slachtoffers op de voet te kunnen volgen. Dat blijkt uit vonnissen van rechtbanken. Vandaag werd Zwollenaar Paul H. veroordeeld, onder andere nadat hij een tracker onder de auto en in de tas van zijn vrouw had verstopt. Hoogleraar Marijke Malsch betwijfelt sterk of peilbakens voor iedereen verkrijgbaar zouden moeten zijn.

