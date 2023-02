50Plus behaalt eerste winst al vóór verkiezingen: toch posters plakken in Dronten

Grote borden met daarop een bonte verzameling posters van politieke partijen. Het is een vertrouwd gezicht in aanloop naar verkiezingen. Maar Zwolle , Dronten en Olst-Wijhe (wilden) breken met deze traditie, nu inwoners over een maand mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschapsbesturen. De borden lokken amper extra mensen naar de stembus, kosten veel geld en partijen voeren steeds meer op andere wijze campagne.

Bushokje of weiland

Een besluit dat leidt tot frustratie bij politieke partij 50Plus in Overijssel en Flevoland. ,,Geen enkel medium bereikt meer mensen dan borden in het straatbeeld. Ze helpen mensen herinneren dat er verkiezingen op komst zijn”, beweert Overijssels lijsttrekker Tineke ten Bulte. ,,Daarnaast is het een vorm van vrijheid van meningsuiting en het creëren van een gelijk speelveld. Niet iedere partij heeft geld voor reclameposters in bushokjes of een weiland voor een bord.”