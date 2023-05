68 appartementen bovenop C&A in de binnenstad van Zwolle: zo gaat dat eruit zien

Waarom de staking bij de Albert Heijn juist in deze regio tot legere schappen leidt: ‘We zijn het zat’

Onder de werknemers van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is de bereidheid om te staken groot. Volgens de vakbonden heeft inmiddels zo’n 80 procent van het personeel het werk neergelegd. En dat is in het hele noorden en oosten van het land te merken: steeds meer schappen in de supermarkten zijn leeg.