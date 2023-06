700 bananendozen met antiek en curiosa bij ouderwetse boedelveiling: ‘Bovengemiddeld aanbod, al zit er ook rotzooi tussen hoor’

Waarom deze belangrij­ke brug in Zwolle wéér afgesloten is (en het misschien niet de laatste keer is)

Files en langzaam rijdend verkeer op wegen in Zwolle zijn deze week niet bijzonder. De Mastenbroekerbrug - de verbinding tussen Stadshagen en Holtenbroek in Zwolle - is afgesloten. Waarom dat na vorig jaar weer nodig is? Het werk blijkt deze keer belangrijk om droge voeten te houden. Volgend jaar lijkt de brug weer afgesloten te worden.