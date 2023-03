A28 bij Nijkerk weer vrijgegeven, file voorbij

MET VIDEO ‘Treincoupé’ in Puttens verzor­gings­huis brengt herinnerin­gen terug bij Aartje (90), Reina (84) en Truus (81): ‘Naar Oostenrijk!’

Het moet zo’n 50 jaar geleden voor het laatst geweest zijn. Overstappen op Amersfoort, en dan van Zwolle naar Leeuwarden. De herinnering aan die treinreis komt boven als Aartje Pieper (90) plaatsneemt in de ‘treincoupé’ die sinds kort in het verpleeghuis staat waar ze woont. Langzaam komen details van leuke reisjes bij haar en haar buurvrouwen Reina en Truus weer boven. ,,Het is allemaal zó lang geleden. Hebben we het wel meegemaakt?’’