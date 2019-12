A50 richting Zwolle dicht door ravage nadat vrachtwagen stoeptegels verliest

Nieuwe creatieve studenten­ver­e­ni­ging in Zwolle heeft niks met ‘jas­je-das­je’

8 december Studentenverenigingen genoeg in Zwolle, maar eentje die zich vooral richt op mbo’ers was er tot nu toe niet. Evenmin een club die mikt op studenten in de creatieve sector. Bij de nieuwe studentenvereniging COS komen die twee dingen samen. Wouter Wolfkamp (23), oud-student van de creatieve vakschool Cibap, is voorzitter van de kersverse club.