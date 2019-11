Aangrijpend: jongetje in auto dronken vader op A28 kan niet naar zijn moeder. Die zit in een tbs-kliniek

Een 5-jarige jongetje op de achterbank van een auto die slingerend (met open achterklep) over de A28 bij Zwolle rijdt. Een kleine jongen die al veel vaker in zijn leven agenten heeft gezien. Het is een aangrijpend verhaal dat agente Marjolein deelt op Facebook. ,,Ik ga mijn vader wel missen.’’

Ze zegt er niet bij wanneer het gebeurde. Maar duidelijk is wel dat het haar aangreep.

Al op de A28 is er oogcontact tussen Marjolein en het jongetje. Hij zit in de auto die slingerend over de snelweg rijdt. Zij zit in de politiewagen die de achtervolging inzet. Hij kijkt naar haar vanaf de achterbank. Zijn vader zit achter het stuur, hij is niet van plan te stoppen. Hij rijdt soms 40 en soms 50 kilometer per uur: een slakkengang. Toch zijn er drie politieauto’s nodig om hem te stoppen .

Ogen

Marjolein: ,,Ondertussen houd ik het jongetje op de achterbank in de gaten. Ik kijk hem recht aan en schat in dat hij vier of vijf jaar oud is. In eerste instantie zie ik iets van angst in zijn ogen, maar daarna ook iets van herkenning. Het lijkt net alsof hij in zijn jonge leven al eerder politieagenten heeft ontmoet.’’

Zijn vader blijkt ‘stomdronken’. Hij rijdt agressief en onveilig en wordt in de boeien geslagen. Het jongetje naar zijn moeder brengen is geen optie. Die zit in een tbs-kliniek. ,,We proberen meteen opvang voor de kleuter te regelen. Ondertussen vermaken mijn collega’s en ik het jongetje op het politiebureau. Hij krijgt een rondleiding door het gebouw. Het kind vindt het prachtig.’’ Hij straalt, ziet Marjolein.

Quote Pas laat op de avond wil hij wel een milkshake drinken Agente Marjolein

Milkshake

Opvallend is dat hij helemaal niet naar zijn vader vraagt. Als hij even eerder van de achterbank is geplukt, zegt hij spontaan dat hij zijn vader ‘wel zal missen’. Wijsheid die niet bij zijn leeftijd hoort. Marjolein past op de ‘stuiterbal’, vertelt ze. Het is intens, kost de agenten veel energie. Maar ‘desondanks merk ik dat we het leuk vinden om op hem te passen’. Pas ’s avonds laat wil de 5-jarige wel een milkshake hebben. Tot op dat moment weigert hij eten en drinken.

Overstuur