Aanvoerders spreken zich uit: veld PEC Zwolle een van de beste van eerste divisie

Klimaat­straat blijft verhit dossier in Dalfsen, daar veranderen extra parkeer­plek­ken niets aan

Het is maandenlang een weg vol hobbels en beroering in Dalfsen. Maar bij het vallen van de zomer is er de gemeentelijke handreiking en krijgt de Klimaatwinkelstraat in het hart van het Vechtdaldorp alsnog zijn gewenste extra parkeerplekken. De weg naar een groen hart ligt open, maar of de onrust nu voorgoed is weg gemasseerd door de dorpsleiding?