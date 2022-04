Acht arrestaties rond IJsselderby in Zwolle, agent gewond

Na de verloren IJsselderby tegen Go Ahead Eagles (0-1) was de teleurstelling groot bij veel supporters van PEC Zwolle. De politie meldt dat het in het voetbalstadion in Zwolle al onrustig was en een grote groep fans met spullen en zwaar vuurwerk gooide. ,,Ik heb er heel wat aan over gehouden. Tien euro aan muntjes, een stuk of veertig aanstekers, airpods en wat lampjes voor op de fiets”, vertelde GA Eagles-doelman Andries Noppert na de wedstrijd.