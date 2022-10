Acteur Bram Klappe (24) uit Zwolle, de allerliefste klootzak: ‘Ik ben een ekster, man’

Nationale Viering van de Bevrijding en 5 mei-le­zing komend jaar in Zwolle

De provincie Overijssel is de gastprovincie van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei 2023. In provinciehoofdstad Zwolle wordt de 5 mei-lezing uitgesproken. Wie de lezing in 2023 verzorgt, wordt pas later bekendgemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

14 oktober