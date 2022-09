Acteurs en figuranten nodig voor Midwinter Spooktocht in Zwolle

met video Radiopresenta­tor neemt live ontslag nadat collega hem in uitzending uitscheldt

Sportverslaggever Henk Lodewijk zat er net lekker in toen hij zaterdagmiddag live op de lokale omroep van Elburg en Oldebroek gewag mocht maken van een doelpunt. Toen hij ruw werd weggedraaid vanwege ontwikkelingen op een ander voetbalveld, schold hij presentator Willem Vlieger de huid vol, die daarop in de uitzending zijn ontslag aankondigde. ,,Ik laat me niet afvloeken.” De scheldende verslaggever zegt inmiddels ook zijn werk te hebben neergelegd.

19 september