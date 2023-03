Actieteam tegen conflicten tussen studenten en huisbaas start voorlopig tóch niet in Zwolle: ‘Terwijl de nood hoog is’

MET VIDEO Dikke Baap verovert Nederland vanuit Zwolle, maar bijna niemand weet wie dit mysterieu­ze duo is

In no-time verkopen ze Hedon uit, miljoenen fans bekijken hun video’s en ook op Tomorrowland staan ze: de memetechnoformatie Dikke Baap (uit Zwolle en Wapenveld) is hot. Maar weet u welke mannen achter dit deze formatie zitten? Kleine kans, want bij optredens staan ze gemaskerd op het podium ,,Wel zo lekker.”