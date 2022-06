Afgezette snelwegen en hulpdiensten bekogeld met vuurwerk: boeren weer in actie in Oost-Nederland

MET VIDEOBrandende hooibalen, 20 kuub stront en een bezoekje aan het politiebureau. Ook dinsdag regende het boerenprotesten in Oost-Nederland. Vooral het verkeer op de snelwegen had hier veel last van.

In Apeldoorn kregen hulpdiensten vuurwerk hun kant op gegooid. Ook bij Stroe kregen de hulpdiensten de wind van voren. Banden van een politieauto en politiemotoren werden lekgestoken en ventielen werden losgedraaid. De politie voorkwam wel dat er boomstammen op de snelweg werden gelegd.

Automobilisten op de A28 bij Staphorst stonden vast in een file met voorbedachten rade. De hele middag was de snelweg afgesloten, sommigen stonden uren vast. Ook chirurgen, mensen met suikerziekte en gezinnen met kleine kinderen werden tegengehouden, velen zonder drinken. Schrijnende en urgente gevallen werden gaandeweg doorgelaten.

Met tientallen tractoren werd het verkeer platgelegd. Na meerdere waarschuwingen van de politie werd de snelweg aan het eind van de middag weer vrijgemaakt. De politie hield een 16-jarige jongen aan voor het blokkeren van de snelweg en het niet opvolgen van de orders. Ook zijn tractor werd in beslag genomen.

Volledig scherm Op de het viaduct van de Zupthensestraat over de A50 hebben zich dinsdagavond bijna 200 boeren verzameld. De A50 is afgesloten vanwege meerdere brandende hooibalen in de berm. © BRON

Snelwegen

‘Blijf rond de spits thuis of vermijd op z’n minst de snelwegen’, waarschuwden de veiligheidsregio’s in de regio dinsdagavond. Op meerdere plekken in de regio veroorzaakten boerenprotesten een verkeerschaos. Op de A28 bij Nijkerk en de A1 bij Holten verzamelden aan het begin van de avond de eerste groepen boeren zich. Ook op de A1 bij Bathmen waagde een groep boeren een poging de snelweg te bezetten. Zij werden door de politie tegengehouden.

Niet veel later was het op de A50 flink raak. Bijna tweehonderd boeren verzamelden zich op het viaduct van de Zutphensestraat over de A50. Vanaf het viaduct werd vuurwerk naar hulpverleners gegooid. In de berm van de snelweg brandden meerdere hooibalen. De A50 was geruime tijd dicht.

Bezoekje aan politiebureau

Ook langs de A28 bij Wezep stegen dikke zwarte rookwolken op. De boeren die zich daar in de loop van de avond verzamelden, zetten niet veel later koers naar Zwolle. Bij het politiebureau aan de Koggelaan vormde zich een grote groep actievoerders en trekkers.

Bij het politiebureau zou de groep zijn samengekomen vanwege de 16-jarige jongen die op de A28 bij Staphorst werd aangehouden. De groep luisterde naar een voorman die op de balustrade van het KPMG-gebouw de menigte toesprak. Toen uit zijn verhaal bleek dat de jongen helemaal niet meer op het politiebureau was, loste de massa al snel op. Het verkeersplein bij Zwolle-Zuid werd niet veel later volledig platgelegd. De oprit A28 was niet meer bereikbaar voor verkeer.

Volledig scherm Het verkeersplein bij Zwolle-Zuid is volledig afgezet. De oprit van de A28 is niet bereikbaar. © Stefan Verkerk

Op de stoep van het stadhuis

Niet alleen ’s avonds vonden op meerdere plekken in de regio boerenacties plaats. Stipt om 09.00 uur stond een groep van Voll Gass met een grote mestkar op de stoep van het stadhuis in Deventer. De boeren wilden het college een document laten ondertekenen, daar kwam alleen niets van in. Het voltallige college was vanwege een congres niet aanwezig.

Maandag vond een soortgelijke actie plaats bij het stadhuis van Apeldoorn. Op het plein voor het stadhuis lieten boeren mest achter en staken ze strobalen en pallets in de brand. Burgemeester Heerts van Apeldoorn pikt het niet. Hij doet aangifte en wil via een civiele zaak de schoonmaakkosten op de boeren verhalen.

Volledig scherm Boze boeren protesteren bij het gemeentehuis in Deventer. © Rens Hulman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.