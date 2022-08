Afname kerkbezoek in Zwolle moet op deze manier halt toegeroepen worden: ‘Mensen slapen op zondag vaker uit’

Is de afname van het kerkbezoek de reden om een campagne te beginnen?

,,Het is wel de aanleiding”, zegt Oosterkerk-lid Theo Brand. ,,Tijdens de coronalockdowns konden mensen kerken niet bezoeken. Veel leden zijn blij dat ze weer kunnen komen, maar er is ook best een grote groep die minder komt. Gemiddeld zit de kerk per dienst naar schatting 10 procent minder vol. Sinds de jaren 60 zie je dat ontkerkelijking al aan de gang is; de coronacrisis heeft deze ontwikkeling wat ons betreft geen goed gedaan.”