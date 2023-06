Afvalverwerkers uit Rouveen, Dalfsen, Hasselt en verdere regio houden overheid spiegel voor: ‘Illegaal bezig’

Prostitu­tie, wapenbezit en drugshan­del, Zwolse ‘overlast­pand’ al jaren doorn in het oog: rechter grijpt in

In het overlastpand aan de Groeneweg in Zwolle mogen maar drie mensen wonen. Daarom moet een van de vier bewoners uit het pand. Dat oordeelt de rechter. De wc, keuken en wastafel die in elk van de kamers zitten, mogen voorlopig blijven. De gemeente vindt dat er sprake is van een illegale verbouwing: daar gaat de rechter (nog) niet in mee.