Akkers mogen weer besproeid worden met slootwater, maar waterschap waarschuwt: ‘Droogte niet voorbij’

Afspraken met agrariërs

Lage grondwaterstand

De ergste nood is voorbij, maar dat geldt niet voor de droogte. Dat blijkt vooral uit de zeer lage grondwaterstanden. Volgens het waterschap kan het nog maanden duren tot dit weer op voldoende niveau is. ,,In de gebieden waar wateraanvoer mogelijk is, kunnen we het herstel beïnvloeden door de waterpeilen zo hoog mogelijk in te stellen. Dat blijven we doen”, zegt bestuurslid Hans Pereboom.