Alle andere treinen in het land staan stil, maar regionale vervoerders Keolis en Arriva rijden wél

Een woordvoerder van Keolis laat weten dat het onderliggende netwerk van bus- en treinverbindingen in de regio gewoon rijdt. Er zijn geen signalen dat het drukker is in de bus of de trein dan op gewone dagen: ,,Hoewel ik wel verwacht dat het iets drukker zal zijn. Mensen moeten toch naar hun werk of naar school’’, zegt de woordvoerder. Van stakingsdreiging bij de regionale vervoerder Keolis is op dit moment geen sprake, zegt Keolis.