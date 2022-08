Als je de ijsverkoper blij wilt maken, moet je deze smaken vooral niet bestellen

Doe een rondje over de wekelijkse markt en je komt er al gauw achter dat het kopen van een citroen vele malen goedkoper is dan honderd gram pistache-noten. Dat prijsverschil merkt ook een ijsmaker bij de inkoop van ingrediënten. Maar toch is de prijs van een bolletje ijs hetzelfde, ongeacht welke smaak je kiest.

IJssalons kiezen er namelijk voor om hun prijs per bolletje te bepalen aan de hand van een gemiddelde. Ze kijken hiervoor naar de kosten van het duurste te maken ijs, bijvoorbeeld pistache, tegenover het goedkoopste ijsje om te maken, bijvoorbeeld citroen.

Dat voelt ook Gert-Jan Goedhart van ijssalon Salute in Zwolle. ,,Soms baal je als er heel veel pistache verkocht wordt”, zegt hij. Verdienen doen ze volgens hem namelijk waarschijnlijk niet eens aan dit ijs.

,,Een goedkope smaak als citroen wordt veel verkocht. Dat compenseert de dure smaken weer”, vertelt de eigenaar van Salute. Hetzelfde geldt voor smaken als aardbei, vanille en stracciatella.

Je kan natuurlijk ook de prijs per smaak laten verschillen, maar dat is logistiek niet te doen volgens Pietro Talamini van ijssalon Talamini in Deventer. ,,Moet je je voorstellen dat je honderd toetsen op de kassa hebt staan, omdat elke ijssmaak verschilt van prijs”, filosofeert hij.

Op een tactische manier ijs maken

De duurste smaak in Deventer is yoghurt-honing-pecannoten. ,,Dit is ook echt een vrouwensmaak”, lacht Pietro tussendoor. Hij let er niet op of deze of andere dure smaken veel worden verkocht: ,,Anders zit je de hele dag te zuchten.”

Voor Gert-Jan Goedhart is de prijs wel een van de redenen om de wisselende smaak zo veel mogelijk te maken met ingrediënten die hij al in huis heeft. ,,We hadden bijvoorbeeld nog veel bananen, dus maakten we bananensplitijs.”

Talamini in Deventer let daar juist weer niet op: ,,We hadden laatst zelfs nog avocado-ijs. Dat was redelijk duur, maar bleek ook niet populair. Meestal zijn de dure smaken ook de minst populaire smaken.”

Favoriete smaak weg?

Nee. Wees niet bang dat nu je favoriete, dure, ijssmaak verdwijnt uit de vitrine. Beide ijssalons denken er namelijk niet over na om de smaken weg te halen om de kosten te drukken. ,,We kunnen er moeilijk helemaal geen duurdere smaken inzetten”, vertelt Pietro Talamini.

Wil je de ijssalons dus een blije dag bezorgen, dan zijn aardbei, citroen en vanille een goed hulpmiddel!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.