Altijd zijn thuis, na die novemberavond ineens een plek des onheils: Ali lag bloedend in zijn eigen café

Overijssel­se lijsttrek­ker Rick Brink (37) na ongeluk: ‘Zo’n klap overleven is al een wonder op zich’

Met nog steeds een been in het gips is de Overijsselse lijsttrekker voor het CDA, Rick Brink, weer aan het werk. Drie weken geleden raakte hij betrokken bij een ongeluk in Zwolle en moest hij dezelfde dag nog geopereerd worden. ,,Mensen met mijn gestel die zo’n klap overleven is al een wonder op zich.”