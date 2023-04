Ambitieus plan voor binnenstad Zwolle: ‘Willen het lelijkste gebouw vervangen door nieuw icoon’

‘Gouden strop’ knelt en zorgt voor haast in Dalfsen: college eist krediet van 1,7 miljoen euro in mei al op

Het centrumplan Dalfsen raakt in een stroomversnelling. Mede om een subsidie van ruim 850.000 euro niet mis te lopen, is haast geboden bij de aanleg van de Klimaatwinkelstraat in het hart van het dorp. Voor eind volgend jaar moet het project zijn afgerond, dus wil het Dalfser college - vooruitlopend op het definitieve ontwerp - al in mei geld zien van de gemeenteraad.