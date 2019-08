Ambulance speciaal voor pechvogeltje door de McDrive

Het leek beter te gaan tot Afanaisha ineens stekende hoofdpijn kreeg. ,,In eerste instantie dachten we dat het een symptoom betrof van haar ziekte, maar uit een scan bleek dat ze een herseninfarct én een hersenbloeding had. Met gillende sirenes zijn we op vrijdag 16 augustus naar het gespecialiseerde Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) in Utrecht gereden.’’



Daar heeft het Zwolse pechvogeltje tot gisteren op de Intensive Care gelegen met allerlei uitvalverschijnselen. ,,Inmiddels komt er steeds iets meer terug, bijvoorbeeld aan spraakvermogen, maar het zal een lange weg van herstel worden. Gelukkig is ze een bikkel, maar het voelt wel alsof we in een rollercoaster zijn beland.’’



Het verhaal ontroerde de Utrechtse ambulancebroeders. Rijksen, die ook een zoon heeft (Drazic van 17): ,,We hadden een tijdje moeten wachten tot we konden rijden, dus we kregen rond half drie dinsdagmiddag honger. ‘Misschien kunnen we wel even langs de McDrive’, grapte ik. Waarop de broeder zei: ‘Vandaag kan alles.’ Toen vroeg Afanaisha of we er langs konden, deden ze dat meteen. Och, die blik van haar met de kipnuggets op schoot... Onbetaalbaar.’’