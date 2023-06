Andrea Kuiper-Vos nieuwe directeur Natuur en Milieu Overijssel

PEC-trai­ner Johnny Jansen maar nét op tijd voor eigen presenta­tie: ‘Boek zelf nooit meer een vlucht’

Johnny Jansen (48) wil bij PEC Zwolle graag de lijn van Dick Schreuder voortzetten en zegt daarom al na twee weken zijn klus Libanon vaarwel. Al had het nog heel wat voeten in aarde om op tijd in Nederland te zijn door een stomme fout.