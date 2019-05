Anna (17) heeft al sinds haar negende een stalker

video Café The Livingroom in Zwolle is verkocht, vanavond nog één keer livemuziek

9:12 Café The Livingroom in Zwolle heeft een nieuwe eigenaar. Anja Louwerse heeft haar kroeg na ruim twaalf jaar verkocht. Het café kwam onlangs in het nieuws, omdat de gemeente Zwolle versterkte livemuziek verbood. Muzikanten en muziekliefhebbers in de stad klommen op de barricades, omdat de kroeg geldt als een van dé podia voor bands en muzikale talenten.