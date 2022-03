Antien uit Zwolle kreeg alzheimer op haar 58ste: ‘Daar ben ik toch veel te jong voor?’

Antien Kessler ploft op een zitkussen. Ze vertelt over de impact van alzheimer op haar leven en dat van haar vriend, Judy Coppens. Dan staat ze op en niet veel later gaat ze weer zitten. Even later gebeurt dat opnieuw. En opnieuw. Na tien minuten dirigeert Judy haar subtiel naar een fauteuil. Daar zit de onrust haar minder in de weg.