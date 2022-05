Appartementen Fresiastraat in Zwolse wijk Assendorp gaan van gas af: warmtepomp en zonnepanelen

met video Twist over ‘afpakken’ stukjes tuin van huurders in nieuwbouw­wijk Zwolle duurt voort: ‘Er zijn nog wat open eindjes’

De tuintjestwist bij zes woningen aan de Duiker in Zwolle is in een status quo beland. Een bewonersbijeenkomst deze week heeft de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Volgende maand is een tweede bijeenkomst nodig. De bewoners zouden 2 meter van hun tuin moeten inleveren, als gevolg van een fout van verhuurder deltaWonen.

26 mei