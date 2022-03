‘Appie’ (21) hoort jarenlange celstraf eisen voor aandeel in vuurwerkaanslag in Zwolle: ‘Wil je als lafaard door het leven?’

Spoor op brievenbus leidt naar nieuwe verdachte in zaak van ontplofte vuurwerk­bom in Zwolle

Er is een nieuwe ontwikkeling in de zaak van de vuurwerkbom die vorig jaar in een huis aan de Puntmos in de Zwolse wijk Stadshagen is gegooid, waarbij een bewoonster zwaar gewond is geraakt. Op de brievenbus waar het vuurwerk doorheen is gegooid, is het spoor van een handpalm veilig gesteld, dat nu leidt tot een tweede verdachte.

19 juli