Arno Hoekstra en Berkum op koers voor waardig afscheid

Deze hand in Zwolle ooit gezien? Er zit een opvallend verhaal achter: ‘Dit was natuurlijk een grote misdaad’

Je moet het maar net zien, als je op een supboard of in een bootje op de Zwolse stadsgracht dobbert. Uit de muur onder de Sassenpoorterburg steekt een hand, met een vlam erin. Waarom? Er blijkt een bijzonder verhaal uit de Hanzetijd achter schuil te gaan. ,,Het draaide om geld en macht en dat is nu niet anders.’’