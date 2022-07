Asbest in blokkades, Rijkswaterstaat: ‘Echt heel gevaarlijk en kost ons allemaal geld’

Bird bij introduc­tie van 150 deelfiet­sen in Zwolle meteen op de vingers getikt

Deelbedrijf Bird heeft afgelopen weekend 150 elektrische fietsen in Zwolle geïntroduceerd. Dat verliep niet helemaal zoals het hoort. De blauwe deelfietsen werden in grote aantallen achtergelaten op een beperkt aantal locaties. ,,De afspraak was om te spreiden.’’

18 juli