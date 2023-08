Auto brandt volledig uit op A28 bij Zwolle

Overal in het land brengt deze woeker­plant problemen, maar in Raalte is het onder controle

Waar het in sommige gemeenten dweilen met de kraan open is als het gaat om de Japanse duizendknoop, is de bestrijding daarvan in Raalte geen probleem. De beheersing van de woekerplant is al jaren onder controle en ook afgelopen jaar was de gemeente weinig geld kwijt aan het tegenwerken van de uitheemse plant.