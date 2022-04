Auto op de kop bij ernstig ongeval: ravage op N337 tussen Windesheim en Zwolle

volleybal Regio Zwolle Volleybal na grote overwin­ning bijna zeker van halve finale in de play-offs: ‘We moeten wel waakzaam zijn’

Een walk in the park is wat overdreven, maar al te veel inspanningen hoeft Regio Zwolle Volleybal niet te leveren in het eerste kwartfinaleduel in de play-offs om de landstitel tegen VCN. In Capelle aan den IJssel is de Zwolse ploeg na ruim een uur klaar: 0-3. ,,We waren superscherp”, constateert coach Eric Meijer.

14 april